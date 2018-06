Wolff: "Deutschland? Da war wohl zu viel Erfolg!"

Am Sonntag dröhnen in Spielberg die Formel-1-Motoren. Doch vorher ist die Fußball-WM in Russland auch in der PS-Königsklasse ein Thema. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sorgt mit einem kleinen Seitenhieb für Lacher, obwohl er eigentlich garnicht auf die Leistung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft angesprochen wurde.

Hockenheim-Abschied

Eigentlich ging es um die Zukunft der Formel 1. Während sich Spielberg in der Red-Bull-Ära einen anerkannten Fixplatz im Rennkalender gesichert hat, steigt das Rennen in Hockenheim (22.7.) heuer zum letzten Mal. "Eine Schande", findet Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Dabei war das Rennen immer gut besucht. Für uns als Team ist Österreich natürlich wichtiger als Deutschland. Hockenheim hat irgendwie vom Erbe von Michael Schumacher gelebt. Das ist womöglich jetzt vorbei."

Spott für Deutsche

Toto Wolff liefert dazu den Seitenhieb: "In Deutschland gibt es jetzt wohl eine Art Hangover. Da war in der Vergangenheit mit Schumacher und Vettel wohl zu viel Erfolg. Genau wie im Fußball." Anders als das deutsche Nationalteam bei der WM will Wolff mit Mercedes in Spielberg aber um den Sieg mitkämpfen. "Wir haben tolle Upgrades beim Motor und beim Chassis. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas fühlen sich im Cockpit wohl. Ich denke, dass es für uns ein gutes Wochenende sein wird."