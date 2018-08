Zu langweilig! Alonso rechnet mit Formel 1 ab

Fernando Alonso kehrt der Formel 1 ab nächster Saison den Rücken. Der McLaren-Pilot rechnet nun gnadenlos mit der Königsklasse ab und liefert einen Rundumschlag.

"Ich habe aufgehört, weil die Action auf der Strecke meiner Meinung nach richtig schwach ist", erklärt der Spanier. "In den Jahren 2003, 2004, 2008 und 2011 habe ich nicht viele Rennen gewonnen. Aber es war schwieriger, vorauszusagen, was in Spa oder Monza passieren würde. Jetzt können wir schon vorher schreiben, was dort passieren wird."

Alonso ist die Formel 1 zu langweilig: "Tatsächlich reden wir mehr über Dinge, die abseits der Strecke stattfinden. Wir sprechen über Funksprüche. Wir reden über all diese Dinge und wenn man das so häufig macht, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Das liegt daran, dass die Action auf der Strecke an so einem Wochenende nicht gut war."

Ein Comeback in der Königsklasse schließt der Weltmeister von 2005 und 2006 nicht aus: "Ich denke, dass die Tür offen bleibt, weil ich aktuell auf dem besten Level meiner Karriere fahre. Und warum sollte man Türen schließen, wenn in der Zukunft alles möglich ist? Ich bin jung, ich bin ja keine 45 Jahre alt."

(Heute Sport)