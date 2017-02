Nebelschwaden in Graz Nächster Pyro-Eklat! Austria-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Dabei entwickelte sich im ersten Durchgang Fußball im Schongang. Die erste Torchance der Austria ließ Filipe Pires aus, schloss in der sechsten Minute zu unplatziert ab. Danach übernahmen die Veilchen gegen harmlose Grazer das Kommando, verabsäumten es allerdings, zu Torchancen zu kommen. Die einzige Möglichkeit der Grazer ließ Deni Alar aus, der einen Kopfball weit am Tor vorbei setzte.Doch im zweiten Durchgang nahm das Spiel der Verfolger so richtig Fahrt auf. Zuerst scheiterte Venuto aus spitzem Winkel an Gratzei-Vertreter Daniel Lück im Sturm-Tor (48.), auf der Gegenseite parierte Austria-Keeper Osman Hadzikic einen Ovenstad-Schuss mit einer Glanztat (53.).Nach einer Stunde machte sich dann das Offensivspiel der Wiener bezahlt. Nach einem Ovenstad-Ballverlust schaltete die Fink-Elf schnell um, Venutos Stanglpass fälschte Schulz unglücklich ab, Grünwaldn nahm den Abpraller und hämmerte den Ball ins Tor (61.). Zehn Minuten später verpasste Venuto die vorzeitige Entscheidung,Die Antwort der Grazer blieb aus. Stattdessen machten die Wiener Druck. In der 87. Minute machte Sturm-Keeper Lück gegen Kayode noch gut den Winkel zu, beim Kopfball des völlig freien Lukas Rotpuller (88.) hatte auch der Deutsche nichts zu Halten. In der Nachspielzeit machte "Joker" Kevin Friesenbichler (82.) den dritten Treffer, ehe Felipe Pires (95.) den Schlusspunkt setzte.Durch den Sieg rückten die Veilchen auf den dritten Tabellenplatz vor, liegen zwei Zähler hinter der Spitze, Sturm hält im Kalenderjahr 2017 bei null Punkten.Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.