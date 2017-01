Trainingsstart mit neuem Coach SV Mattersburg setzt Ivica Vastic vor die Tür

"Passieren kann immer etwas, aber warum sollen wir es herausfordern?", erklärte Sportboss Ernst Baumeister die Absage. Wohin es die Niederösterreicher stattdessen verschlägt, soll noch in dieser Woche entschieden werden.Bisher hält nur noch die Wiener Austria am geplanten Trainingslager in der Türkei fest. Von 21. bis 29. Jänner wollen die Veilchen in Belek trainieren. Im Vorjahr waren noch acht der zehn Bundesligisten für ein Trainingslager in die Türkei gereist.