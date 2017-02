Langfristiger Deal Austria Wien verlängert Sponsorvertrag mit "Generali"

"Die Partie gegen Rapid war am Ende ein gewonnener Punkt. Natürlich können wir besser spielen und wir wollen als FK Austria Wien immer drei Punkte holen, aber das geht eben nicht immer. In Graz werden wir jedenfalls versuchen die Räume besser zu nützen und mutiger nach vorne zu spielen. Wir sehen dem Spiel insgesamt sehr positiv entgegen, es ist ein Duell auf Augenhöhe", wird Austria-Trainer Fink in einer Aussendung zitiert.Dass es in seiner Ära noch zu keinem Sieg auswärts bei den Steirern gereicht hat, irritiert Fink vor dem Duell mit seinem Landsmann Franco Foda gar nicht. "Erstens bin ich auch noch nicht so viele Jahre hier, dass man dieser Statistik eine Bedeutung schenken könnte und zweitens ist das für mich sowieso eher purer Zufall.""Sturm ist für uns ein unmittelbarer Konkurrent im Kampf um einen internationalen Startplatz, mit Altach kommt nächste Woche gleich der nächste", so Fink weiter.