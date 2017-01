Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Trotz Terroranschlägen Austria Wien hält noch am Türkei-Trainingslager fest

Bau der Generali Arena Der Umbau der Generali Arena (Foto: FK Austria Wien)

"Wir wollen Alex Grünwald auf alle Fälle halten, wenn möglich sogar langfristig", stellt Wohlfahrt gleich zu Beginn klar. Nachsatz: "Die Gespräche laufen. Wir müssen natürlich akzeptieren, dass ihn das Ausland lockt."Chefcoach Thorsten Fink ergänzt: "Aus meiner Sicht sollte er unbedingt bleiben. Unsere finanziellen Mittel sind leider beschränkt. Er kann sich darauf verlassen, dass wir bis an das Limit gehen, um ihm ein attraktives Angebot zu machen."Was Grünwald selbst dazu sagt? "Ich kann mir gut vorstellen, zu bleiben. Aber nach zehn Jahren Bundesliga ist das Ausland natürlich interessant. Ich habe keine Tendenzen, werde noch diese Woche mit meinem Berater sprechen und dann eine Entscheidung treffen."Eine Entscheidung muss Sportchef Wohlfahrt auch in der Trainingslager-Frage treffen. Soll das geplante Camp in Belek (ab 21. Jänner) trotz der Terroranschläge in der Türkei stattfinden? "Eine Entscheidung fällt in den nächsten Tagen", kündigt Wohlfahrt an. "Wir würden schon gerne in die Türkei, dort sind die Bedingungen ideal. Alternativ wäre aber auch Spanien oder Zypern ein Thema."Coach Fink stellt klar: "Passieren kann überall etwas. Leverkusen ist extra nach Florida geflogen, dort gab es jetzt auch einen Anschlag. Ein Risiko ist überall auf der Welt dabei." Auch die Mannschaft hat Mitspracherecht. Alex Grünwald: "Wir setzen uns zusammen und besprechen, wie wir über das Thema denken. Das teilen wir dann der Klubführung mit."Ironie: Für den Zeitraum des geplanten Trainingslagers werden in Belek Temperaturen um sechs Grad erwartet - kaum wärmer als in Österreich.