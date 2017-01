Violetter Neuzugang Austria Wien verpflichtet kroatisches Talent Pejic

Dabei trotzten die Wiener im vorletzten Testspiel der Vorbereitungsphase in Steinbrunn eisigen Temperaturen und Schneefall. Bereits in der vierten Minute brachte Tajouri die Veilchen in Steinbrunn in Front, Kayode per Elfmeter und De Paula erhöhten noch vor dem Seitenwechsel.Im zweiten Durchgang wurde die violette Elf kräftig durchgemischt. Grünwald per Doppelpack, Friesenbichler, Venuto, Serbest und Blauensteiner sorgten für den 9:1-Endstand. "Wir haben viele Situationen sehr gut gelöst. Es war bei diesen Verhältnissen nicht einfach, zu spielen", freute sich Austria-Coach Thorsten Fink über den klaren Erfolg.Der letzte Test vor dem Frühjahrs-Auftakt gegen den ungarischen Klub FC Halabas steigt am Freitag.