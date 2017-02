EM-Gelder der UEFA Diese Bundesliga-Klubs cashen am meisten

3 Fragen an die Kapitäne Wen Rapid, Austria und Co. um 100 Millionen holen würden

Neue Namen Alle Winter-Transfers der österreichischen Bundesliga

Die Firma Harreither wird das Trainingslager, das von Mittwoch bis Freitag in der "Terme Vivat" in Toplice stattfinden wird, finanzieren und der Mannschaft sowie dem Trainerteam damit eine Top-Vorbereitung ermöglichen. Trainer Thorsten Fink: "Wir sind unserem Vizepräsidenten sehr dankbar für diese großzügige und sehr rasche Unterstützung und können so noch dreimal auf Rasen trainieren."Hintergrund für die Übersiedelung nach Slowenien sind natürlich die winterlichen Verhältnisse. Im Trainingszentrum in Steinbrunn wird alles dafür unternommen, um bestmögliche Bedingungen garantieren zu können, allerdings lassen die tiefen Temperaturen und der daraus folgende gefrorene Boden kein Training auf dem Rasen zu, lediglich Kunstrasen ist seit dem Start am 9. Jänner möglich."Die Spieler haben ihre Stollenschuhe außer in Portugal noch nicht gesehen. Und wir können bis zum Derby nächsten Sonntag nicht nur auf Kunstrasen trainieren, das wäre ein Nachteil. Jetzt wurden die bestmöglichen Voraussetzungen geschaffen", so Fink.