Sponsor macht's möglich Austria Wien schiebt Kurz-Trainingslager in Slowenien ein

Denn Co-Trainer Goran Djuricin und Video-Analyst Maurizio Zoccola waren mit einer Kamera bewaffnet ins Austria-Trainingszentrum nach Steinbrunn gereist. Doch wie die "Krone" berichtet, musste diese wieder abgebaut werden. "Nix da, wir haben auch anderen TV-Teams verboten, beim letzten Test zu filmen", erklärte Veilchen-Coach Thorsten Fink.Stattdessen musste das grün-weiße Duo per Hand mitschreiben. Sicher groß notiert wurde der violette Siegestreffer durch Lucas Venuto (6.).Beim kurzfristig angesetzten Trainingslager in Slowenien (Mittwoch bis Freitag) werden sicher keine Kameras anwesend sein. Da kann nochmal am letzten Derby-Schliff gefeilt werden.