Abgang nach Südkorea Fix! Richard Windbichler verlässt die Austria

Deshalb verliehen die Wiener den tschechischen Verteidiger in seine Heimat. Stronati wechselt für ein Jahr zum Tabellen-Fünften Mlada Boleslav. Dort soll der Innenverteidiger einen Schritt nach vorne machen. "Wir denken, dass diese Leihe eine gute Lösung für alle ist. Bei uns kommt er an Petar Filipovic einfach schwer vorbei und fällt oft der Ausländerregelung zum Opfer. Das weiß er selber auch. Deshalb ist der Wechsel jetzt auch der richtige Ansatz", erklärte Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt."Aus Patrizios Sicht ist dieser Schritt nachvollziehbar, denn ein Junge in seinem Alter sollte Spielpraxis haben und die konnte er bei uns aufgrund der starken Konkurrenz nicht sammeln. So kann er sich woanders zeigen, ist in seinem eigenen Land und von daher sind das alles sehr gute Voraussetzungen für ihn und uns", so Austria-Coach Thorsten Fink.Damit geben die "Veilchen" nach Richard Windbichler den zweiten Innenverteidiger in der Wintertransferzeit ab. Stronatis Vertrag am Verteilerkreis läuft mit Option noch bis 2019. Bisher kam der Tscheche nur auf zehn Pflichtspiele für die Wiener.