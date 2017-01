"Nach reiflicher Überlegung" Austria Wien streicht Trainingslager in der Türkei

Verstärkung für die Defensive? Austria Wien testet Talent aus Südafrika

Nach den Leistungstests und ersten Konditionseinheiten stand für die Veilchen das erste Spiel 2017 auf dem Programm. In Steinbrunn verlor die Austria knapp mit 0:1 gegen den SV Horn. Die überlegene Austria agierte dominant, wurde aber in der 85. Minute klassisch ausgekontert."Was für mich heute gezählt hat waren das Positionsspiel und die Laufarbeit. Die Jungs haben jeden Tag zweimal trainiert. Das Ergebnis ist bei einem Testspiel nicht wichtig", wird Trainer Fink in einer Vereinsaussendung zitiert.