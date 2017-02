Rapid will aushelfen Konkurs statt Aufstieg - Vienna steht vor dem Aus

2Es ist uns ein großes Anliegen, zwei Wiener Traditionsklubs mit dieser Aktion zu unterstützen und rasch zu helfen. Das große Wiener Derby am Sonntag ist die perfekte Plattform dafür. Natürlich sind beide Klubs selbst für ihre Entwicklung verantwortlich. Aber wenn wir einen kleinen Beitrag zum Fortbestand von zwei Vereinen, die für den österreichischen und Wiener Fußball so viel getan haben und gerade mit ihrer Jugendarbeit tagtäglich tolle Arbeit in der Ausbildung junger Mädchen und Buben vollbringen, dann wollen wir für unsere Fußballfreunde da sein", wird AG-Vorstand Kraetschmer in einer Aussendung zitiert.Die Austria stellt das 320. Wiener Derby daher in das Zeichen der beiden Wiener Traditions- und Kultklubs. So kommen 2 Euro von jeder verkauften Tageskarte sowie die Erträge von eigens aufgestellten Spendenboxen bei unseren Fanmobilen je zur Hälfte der Vienna und dem Sportklub zugute.