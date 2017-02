Vertrag bis 2019 Franco Foda verlängert bei Sturm Graz

Reform macht's möglich Rapid und Austria wollen mit der Reserve aufsteigen

Die Austria hat einen Plan, der sich mit einem Wort zusammenfassen lässt: Schnelligkeit. Thorsten Fink gewährte am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem großen Derby Einblick in seine Überlegungen und macht kein Geheimnis aus seiner Aufstellung in der Offensive. Fink kündigte an, mit Larry Kayode, Lucas Venuto und Felipe Pires drei sehr agile Spieler aufzubieten.Von Rapid erwartet er sich wenig Überraschungen. "Ich weiß, dass Canadi das 3-5-2 spielt. Er hat dieses System in der Vorbereitung auch immer gespielt." Auf einzelne Spieler will sich Fink ohnehin nicht konzentrieren, "das geht auch gar nicht". "Wir werden unser Spiel machen, haben uns aber natürlich auch mit dem System von Rapid auseinandergesetzt."Positiv stimmt die Vorbereitung. Sowohl Fink als auch Sportchef Franz Wohlfahrt sind zufrieden, man habe die Vorbereitung ohne verletzte Spieler absolvieren können. "Das wünscht sich jeder Trainer", grinst Fink. Der Stellenwert des Wiener Derbys ist allen Beteiligten freilich klar, vor allem, zumal die Austria heuer noch einiges vor hat: "Wir sind noch nicht auf einem Europacup-Platz. Deswegen wird ein Sieg gegen Rapid immer wichtiger. Wir müssen uns an den Mannschaften die vor uns sind orientieren", unterstreicht Wohlfahrt die sportliche Bedeutung der Partie.Aktuell liegt die Austria auf dem vierten Tabellenrang, fünf Punkte hinter Leader Altach. Auf Salzburg fehlen drei Punkte, Sturm Graz liegt zwei Punkte vor den Wienern.