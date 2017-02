Nebelschwaden in Graz Nächster Pyro-Eklat! Austria-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Veilchen auf Europacup-Kurs 4:0! Austria Wien feiert späten Kantersieg in Graz

"Ich bin froh, dass meine Mannschaft kapiert hat, worum es geht", freute sich Austria-Coach Thorsten Fink nach dem Spiel im "Sky"-Interview. Wieder trafen die Wiener in der zweiten Halbzeit. "Wir haben aus dem Duell mit Rapid viel Selbstvertrauen mitgenommen, haben Sturm nie ins Spiel kommen lassen. Da waren wir sehr griffig heute."Dass die Veilchen in den internationalen Wettbewerb wollen, war vor allem in der Schlussphase zu sehen. Trotzdem will Fink Schritt für Schritt gehen. "Es ist noch nichts passiert. Es ist noch mitten in der Saison." Kommende Woche steht jedoch das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. "Wir haben Altach zu Hause zu Gast. Da wollen wir aufholen, wollen auf den zweiten Platz."