"Soll Spielpraxis Sammeln" Austria Wien verleiht Patrizio Stronati in seine Heimat

"Kader bleibt, wie er ist" Rapid-Sportchef Bickel schließt Neuzugänge aus

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 30. Jänner: Ein ganz besonderer Tackle für Star-Runningback Ezequiel Elliott. Der Rookie der Dallas Cowboys musste während der Pro Bowl einen Fan zu Boden bringen. (Foto: Twitter)

"Wir werden versuchen, an die Leistungen vom Herbst anzuschließen und uns so lange wie möglich vorne zu behaupten", erklärt Netzer. Zwei Punkte liegt Altach 16 Runden vor Schluss vor Salzburg, drei Zähler vor Sturm, fünf vor der Austria. "Die Konkurrenz ist stark. Und ohne Europacup werden die Klubs konstanter auftreten", vermutet der 32-Jährige Routinier."Es bleibt bis zum Schluss eng." Und wenn es mit dem Titel nichts wird? "Dann wollen wir uns einen Startplatz für Europa schnappen." Mit Martin Scherb hat in Altach ein neuer Trainer das Kommando. "Die Vorbereitung war intensiv", sagt Netzer. "Jeder Spieler will sich beweisen und seinen Teil zum Erfolg beitragen." Im Ideal: zum Titel.