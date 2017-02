JImmy Hoffer (Foto: GEPA pictures/ Thomas Bachun)

Jimmy Hoffer erklärte im Interview mit "Spox Österreich", dass er sich eine Rückkehr zu Rapid Wien vorstellen kann. Im Sommer läuft sein Vertrag beim Karlsruher SC aus.



Jimmy Hoffer und Rapid Wien - das passte zusammen. Grün-Weiße Fans werden sich mit Freuden an den flinken Angreifer zurückerinnern. Das inzwischen legendäre 7:0 in Salzburg, zu dem Hoffer einen Hattrick beisteuerte. Der Meistertitel in der österreichischen Bundesliga 2007/08, Hoffer trug mit 29 Scorerpunkten aus 29 Partien einen großen Teil dazu bei. Im Sommer 2009 folgte aber der Abschied nach Neapel.

Seither kickte Hoffer für Napoli, Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern, Düsseldorf und nun Karlsruhe. Wie Hoffer nun in einem Interview mit "Spox Österreich" andeutete, könnte es den verlorenen Sohn aber schon bald zurück nach Wien verschlagen. "Wenn Rapid interessiert ist und mir ein passendes Angebot macht, müsste ich nicht lange überlegen. Ich wäre bereit!", antwortete er auf eine mögliche Rückkehr angesprochen.



"Aber ich weiß, dass Rapid auf junge Spieler setzt und ich mit bald 30 nicht mehr zu den Jüngsten gehöre", stellte er klar. Eine Veränderung im Sommer scheint für den Angreifer derzeit realistisch. Sein Vertrag läuft aus, bisher gab es noch keine Einigung mit dem KSC.



Red Bull Salzburg Millionen-Neuzugang Dabbur verlässt die Bullen wieder