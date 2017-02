Wiener Derby Das ist der Masterplan von Austria-Coach Thorsten Fink

Rapid geht optimistisch ins Derby Damir Canadi: "Meine Mannschaft brennt auf's Derby!"

Vertrag bis 2019 Franco Foda verlängert bei Sturm Graz

Die Admira unter Neo-Coach Damir Buric und Tabellenführer Altach lieferten sich in der ersten Frühjahrsrunde der Bundesliga kein hochklassiges Duell. Das Spiel endete mit einer Punkteteilung. Altach ging in der Schlussphase der ersten Halbzeit durch Moumi Ngamaleu per Elfmeter in Führung. Die Admira hatte aber die passende Antwort parat. Nur wenige Minuten später sorgte Christoph Monschein für den Ausgleich und den späteren Endstand.