Keine Tore in Hütteldorf 0:0! Harmlose Rapidler lassen gegen Admira Punkte liegen

Veilchen auf Europacup-Kurs 4:0! Austria Wien feiert späten Kantersieg in Graz

Nebelschwaden in Graz Nächster Pyro-Eklat! Austria-Fans sorgen für Spielunterbrechung

2017 sind die Burgenländer samt Neo-Trainer Gerald Baumgartner noch ohne Punktverlust. Mit dem zweiten Sieg am Stück gab der SV Mattersburg - zumindest vorübergehend - die Rote Laterne ab. Hauptverantwortlich dafür war der "Major". Stefan Maierhober bereitete den Führungstreffer der Burgenländer durch Thorsten Röcher in der achten Minute mustergültig vor und erlöste den Tabellen-Letzten in der 61. Spielminute. Wolfsbergs neuer Stürmer Dever Orgill hatte in der 14. Minute ausgeglichen.Auch der SKN St. Pölten setzte im packenden Abstiegskampf ein Ausrufezeichen. Die Elf von Jochen Fallmann fügte den im Herbst so heimstarken Altachern die erste Niederlage in der Cashpoint-Arena zu. Rückkehrer Cheikhou Dieng (7.) und Lukas Thürauer (45+1.) trafen für die "Wölfe". Nach dem Ausschluss des Torschützen zum 2:0 (59.) kam Ngamaleus Anschlusstreffer zu spät.