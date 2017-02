Am Dienstag gaben die Grasshopper Zürich ihre Neuverpflichtung offiziell bekannt. Dabbur wechselt ab sofort leihweise zurück in die Schweiz. Bei den Bullen konnte er nie seinen Vorschusslorbeeren gerecht werden. Die Schweiz verließ er als Torschützenkönig.



In Salzburg reichte es in 15 Bundesliga-Spielen lediglich zu zwei Treffern. Vor allem in Anbetracht der astronomischen Ablösesumme, die Salzburg im Sommer für den Israeli überwiesen hatte, ist das zu wenig. Von bis zu sechs Millionen Euro war damals die Rede.