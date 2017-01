Wegen Europacup-Klausel Vertragsverlängerung für Büskens bei Rapid Wien möglich

Übung mit Augenklappen Darum spielt Rapid im Trainingslager "blinde Kuh"

Austria Wien auf Trainingslager "Veilchen" schwitzen in Portugal für den Frühjahrs-Auftakt

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 25. Jänner: Rafael Nadal (ESP) erreicht nach dem Sieg gegen Milos Raonic das Halbfinale der Australian Open. (Foto: Imago)

Gegenüber der "Krone" äußerte sich Bickel klipp und klar: "Wenn sich keiner mehr verletzt, werden wir im Winter keinen Neuen holen. Der Kader bleibt, wie er ist." Momentan trainieren die Rapidler in Spanien , wo sich auch junge Spieler aus der zweiten Mannschaft, wie Attila Szalai, Alex Sobczyk und Andi Kuen beweisen möchten."Hier möchten wir die Spieler in dieser Woche einfach besser kennenlernen. Wir haben jetzt die Zeit, jeden einzelnen anzuschauen und geben allen Spielern die Chance, sich über die Leistung für mehr zu qualifizieren," so Coach