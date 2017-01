Jan Novota (Foto: GEPA pictures)

Bis Saisonende Rapid verleiht Maximilian Entrup an SKN St. Pölten

Linksverteidiger lange out Schock für Rapid! Schrammel erlitt schwere Knieverletzung

"Es wird sehr komplex" So will Rapid die verkorkste Bundesliga-Saison retten

Rapid dünnt den Kader aus Canadi: "Wir sind hier nicht am Basar"

"Ich bin nicht überrascht, es hat sich abgezeichnet", wird Novota zitiert. Dennoch ist der Slowake nicht nachtragend: "Ich wurde hier in über fünf Jahren immer mit Respekt behandelt. Rapid ist mehr als bloß ein Klub für mich. Ein Verein, mit dem ich mich voll identifizieren kann."Wie es für den 33-Jährigen weitergeht, steht in den Sternen. "Ich will nicht gegen Rapid spielen. Das ist für mich nicht vorstellbar. Ich will aber auch den Vertrag hier in Wien nicht aussitzen müssen", erklärte Novota, der noch keine konkreten Angebote vorliegen hat.