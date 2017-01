Dabei brachte Kapitän Steffen Hofmann die Grün-Weißen bereits in der neunten Minute mit 1:0 in Front. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Murg und Kvilitaia auf 3:0. Im zweiten Durchgang warf die Elf von Damir Canadi dann die Tormaschine so richtig an.Matej Jelic gelang innerhalb von nur fünf Minuten ein lupenreiner Hattrick (60., 62., 65.) und erzielte in der 74. Minute seinen vierten Treffer. Arase mit einem Doppelpack, Auer und Wöber besorgten den Endstand.Einziger grün-weißer Wehrmutstropfen: Thomas Schrammel musste verletzt ausgewechselt werden. Über den Zustand des Außenverteidigers ist noch nichts bekannt.