"Gewinnen wir, können wir zuversichtlich nach vorne schauen – trotz der Verletzten", sagt Bickel. "Wir spielen auf Sieg. Ich kann nämlich schwer mit Niederlagen umgehen." In den letzten drei Jahren starteten die Hütteldorfer je mit einem "Dreier" ins Frühjahr. "Völlig egal, das hilft uns am Sonntag nicht."Aktuell liegt Rapid zehn Punkte hinter dem Erzrivalen, der heute ins Kurztrainingslager nach Slowenien reist. Die Favoritenrolle scheint geklärt. "Wenn man auf die Tabelle schaut, ja", sagt Bickel. Wohlfahrt kontert: "Jeder weiß, ein Derby hat meist eigene Gesetze."Das Thema Meistertitel hakt Bickel bereits vor seinem ersten Liga-Match ab. "Wir werden es nicht", sagt er angesichts 15 Punkten Rückstand auf Leader Altach. "Wenn die ersten Vier nicht ins Wanken geraten, müssen wir uns in erster Linie schon auf die nächste Saison vorbereiten."Wohlfahrt gibt sich mutiger. "Unser Ziel ist ein Europacupplatz. Wenn wir im Mai noch vorne dabei sind, können wir es neu definieren."Erich Elsigan