Nach der Bundesliga-Saison 2017/18 steht für den heimischen Klub-Fußball eine große Veränderung vor der Tür. Die Bundesliga-Reform läuft an. Danach spielen in der Bundesliga zwölf Klubs, die zweite Liga vergrößert sich hingegen auf 16 Teams.Das eröffnet auch für die Bundesliga-Teams neue Möglichkeiten - so schielen nun die beiden Wiener Groß-Klubs Rapid Wien und Austria Wien auf einen Zweitliga-Platz für ihre jeweilige Reserve-Mannschaft. Die Chance ist entsprechend groß. Insgesamt steigen nach der Saison 2017/18 acht Regionalliga-Klubs in die Zweite Spielklasse auf.Aktuell dürfen keine Amateur-Klubs an der Sky Go Erste Liga teilnehmen. Das ändert sich ab Sommer aber ebenfalls. Da die 16er-Liga semiprofesionell geführt wird, können auch die Reserve-Teams aufsteigen. Bei Sturm Graz wollte sich die sportliche Leitung übrigens noch nicht festlegen. Aus wirtschaftlichen Gründen stehe es noch nicht fest, ob man mit der Reserve den Aufstieg anstrebe.