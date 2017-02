2 Karten für nur 20 Euro: HEUTE bringt Euch zum SK Rapid ins Allianz Stadion!

Bundesliga nimmt Ermittlungen auf Skandal-Derby: "Null Toleranz gegen Böller und Gewalt"

"Wir haben nach dem Derby einen Standpunkt festlegen können, wo wir stehen. Wir haben gute Dinge gesehen, aber auch viele Dinge, die wir verbessern wollen. Leider konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen. Klar waren wir enttäuscht, aber wir freuen uns jetzt auf das nächste Spiel gegen die Admira. Wir wollen alles investieren und drei Punkte holen", gibt Rapid-Coach Canadi die Marschroute gegen die Südstädter vor.Canadi weiß aber auch über die Stärken des Gegners Bescheid: "Die Admira hat schon gegen Altach sehr gut gespielt, wir müssen versuchen sie etwas höher unter Druck zu setzen und ihre Umschaltsituationen unterbinden. Wir wollen auch offensiv agieren und unsere Chancen nach vorne nutzen.""Wir haben alles analysiert und ich bin guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wir sitzen alle in einem Boot, unser Blick geht nur nach vorne. Wir werden am Samstag gleich zeigen, was wir im Training unter der Woche verbessert haben. Wir wollen mit mehr Mut und Konsequenz nach vorne spielen", erklärte Abwehrchef Mario Sonnleitner.