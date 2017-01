Munas Dabbur (Foto: GEPA pictures)

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss ohne Stürmerstar Munas Dabbur ins Trainingslager nach Dubai fliegen. Der Israeli wäre zwar nach seiner Verletzungspause wieder fit, darf aber nicht in das Emirat einreisen. Er hat kein Visum bekommen.

Obwohl Salzburg die Einreiseerlaubnis fristgerecht eingebracht hatte, darf der Stürmer vorerst nicht nach Dubai fliegen. Bis zum Abflug erhielt der 24-Jährige kein Visum, daher durfte er nicht in den Flieger steigen.Dabbur wird trotzdem an einem Trainingslager teilnehmen, er wird beim FC Liefering mittrainieren, der sich in Spanien auf die neue Erste Liga-Saison vorbereitet. "Für Munas ist es aber unabhängig davon wichtig, dass er sich nach seiner Verletzungspause möglichst rasch wieder ans Mannschaftstraining gewöhnt", wird Sportdirektor Freund zitiert.Für Dabbur besteht aber noch Hoffnung: "Wir warten weiterhin auf die Rückmeldung zu unserem Antrag. Bei einer nachträglichen positiven Erledigung des Visumantrags wird er dann der Mannschaft nach Dubai folgen."