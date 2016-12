"Entscheidung ist mir schwer gefallen" General Manager Jochen Sauer vor Abschied in Salzburg

Bilanz der Fußballklubs Rapid zahlt mehr als die Austria

Sportbilder des Monats - Dezember 2016 20. Dezember: Der Riesentorlauf der Damen in Courchevel (Frankreich) wurde wegen starker Windböen abgebrochen. (Foto: GEPA)

Fredy Bickel ist noch nicht einmal offiziell in seinem Amt als Rapid-Sportchef und schon übt er Kritik am Verein: "Ob Altach oder Rapid Wien, Unterschiede gibt es kaum. Die Spieler kommen direkt von zu Hause zur Besammlung, einfach irgendwie angezogen." Die Vereine in der österreichischen Bundesliga sollen seiner Meinung nach zwar, was Marketing und Werbung betrifft, weiter sein als jene in der Schweiz, doch der Sport sei im Vergleich weniger professionell aufgestellt. "Im Training fehlen manchmal Überzieher oder Hütchen, fast wie bei einem 2.-Liga-Unihockeyverein", so der Neo-Sportchef.Trotz der herben Kritik fühlte sich Bickel vom ersten Tag an wohl in seinem neuen Umfeld. Für ihn selbst lagen die offensichtlichen Problemfelder im Verein sofort auf der Hand. Die Anzahl der Legionäre wird sich in der Winterpause wohl noch weiter reduzieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Klub-Verantwortlichen Bickels Äußerungen sehen. Sicher ist allerdings eines: Fredy Bickel ist ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt und das sagt, was er denkt.