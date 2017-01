Bis Saisonende Rapid verleiht Maximilian Entrup an SKN St. Pölten

Der 34-Jährige war bis Sommer 2016 beim slowakischen Klub AS Trencin unter Vertrag, in der Herbstsaison vereinslos. Doch der baumlange Stürmer hatte stets betont, seine Karriere noch nicht beenden zu wollen. Von Montag bis Mittwoch trainiert der Stürmer nun beim Bundesliga-Schlusslicht, danach soll eine Entscheidung fallen. "Der erste Eindruck von ihm ist gut", sagte Neo-Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner zur "BVZ".Im November 2014 heuerte der "Major" beim SC Wiener Neustadt an und bestritt vier Bundesliga-Spiele für die Niederösterreicher.