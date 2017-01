Wechsel ist vom Tisch Austria Wien verlängert mit Kapitän Grünwald bis 2021

Am Freitagabend war die 42 Mann umfassende Delegation der Favoritner via Lissabon und dreistündiger Busfahrt in den Süden Portugals gereist. Bereits am Samstag standen bei angenehmen 14 Grad die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Programm.Dabei kam es zur ersten Schrecksekunde. Raphael Holzhauser wurde bei einem Zweikampf von Ognjen Vukojevic am Knöchel getroffen, konnte jedoch bei der am Nachmittag angesetzten Einheit wieder dabei sein. Am Sonntag folgten zwei weitere Taktik-Einheiten. Diesmal mit Blickpunkt auf die Defensivarbeit.Mittlerweile wurde auch der Testspiel-Kalender der Veilchen fixiert. Am Montag (16.00 Uhr) geht es gegen den südkoreanischen Klub Gwangju FC, am Mittwoch folgt der Test gegen den portugiesischen Viertligisten FC Lusitana (17.00 Uhr).