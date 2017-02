Wechsel in die Serie A Das ist Österreichs Torjäger-Hoffnung Arnel Jakupovic

Neue Namen Alle Winter-Transfers der österreichischen Bundesliga

Berater lässt aufhorchen "Jimmy Hoffer kann sich Rückkehr vorstellen"

Jan Novota spielt bei Rapid keine große Rolle mehr. Lediglich vier Einsätze sammelte er in der aktuellen Bundesliga-Saison. Bewerbsübergreifend kommt er auf elf Einsätze. Im Winter suchte der Slowake einen neuen Klub, bis zur Deadline konnte er aber keinen finden. Dem "Kurier" eröffnete er aber nun: "Es gibt Kontakt in ein Land, in dem das Transferfenster noch offen ist."Details nannte er nicht. Mögliche Stationen wären Ungarn, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und viele weitere Länder, in denen auch Anfang Februar Tranfers noch möglich sind. Ein weiterer heißer Tipp: Jan Novotas Heimatland Slowakei.