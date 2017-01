Erster Probegalopp 2017 Austria Wien verliert Testspiel gegen Horn

Verstärkung für die Defensive? Austria Wien testet Talent aus Südafrika

Sogar Galatasaray Istanbul soll die Fühler nach dem 22-jährigen Eigenbauspieler ausgestreckt haben. "Die Vorfreude auf die neue Generali-Arena war für mich einer der Hauptgründe für die Verlängerung. Dort will ich voll durchstarten. Deshalb war es für mich in dieser Winterpause auch nie ein Thema, mich mit einem anderen Verein zu beschäftigen", freut sich Serbest auf seine violette Zukunft.Auch Sportdirektor Franz Wohlfahrt ist froh, dass Serbest in Favoriten bleibt: "Wir freuen uns sehr, dass mit Tarkan Serbest ein Spieler aus unserer Akademie den Sprung zur Profimannschaft geschafft hat und langfristig beim Klub bleiben will. Das ist ein wichtiger Schritt."Weiterhin keine Einigung gibt es mit Kapitän Alexander Grünwald, die Veilchen sollen ein Angebot von Rizespor für den offensiven Mitteldfeldspieler abgelehnt haben.