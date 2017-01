Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Übung mit Augenklappen Darum spielt Rapid im Trainingslager "blinde Kuh"

Austria Wien auf Trainingslager "Veilchen" schwitzen in Portugal für den Frühjahrs-Auftakt

Knorpelschaden im Knie Nächster Schock! Saison für Rapidler Mocinic wohl vorbei

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 24. Jänner: Traumhafte Bilder aus Melbourne. In der Rod Laver-Arena wird um die Australian Open gekämpft (Foto: GEPA pictures)

Wie der "Kurier" berichtet, unterschrieb der Deutsche Mike Büskens einen Einjahres-Vertrag, allerdings mit der Option auf eine Verlängerung, wenn sich der Verein für den Europacup qualifizieren sollte. Das Brisante an der Klausel ist allerdings, dass nicht der Verein selbst über die eventuelle Verlängerung des Kontraktes entscheidet, sondern allein die Ergebnisse der Mannschaft.Im Falle, dass Rapid-Coach Damir Canadi sich mit seinen Schützlingen für den Europacup qualifizieren sollte, müsste der Verein dem beurlaubten Büskens bis Sommer 2018 das vereinbarte Gehalt bezahlen. Auch die Ex-Assistenten Carsten Jacker, Thomas Hickersberger und Raimund Held beziehen aktuell noch ihre Rapid-Gehälter. Ex-Rapid-Sportchef Andreas Müller soll laut "Kurier" für die Büskens-Klausel verantwortlich sein und musste unter anderem auch aus diesem Grund gemeinsam mit Büskens gehen.Der einzige Ausweg aus der prekären Lage, die den Grün-Weißen teuer zu stehen kommen könnte, wäre eine Europacup-Qualifikation über den Cup-Titel. Damir Canadi müsste also den ersten Cup-Pokal nach 22 Jahren holen, damit die Büskens-Klausel nicht in Kraft tritt.Es ist nicht das erste Mal, dass die Hütteldorfer durch unglückliche Vertragsmodalitäten Ex-Trainern ihre Gehälter bezahlen müssen. Peter Pacult, Peter Schöttel und Zoran Barisic wurden ebenfalls nach ihren Beurlaubungen weiterhin ausbezahlt.