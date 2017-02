Sponsor macht's möglich Austria Wien schiebt Kurz-Trainingslager in Slowenien ein

Am Freitag spielt der HSV in der deutschen Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Das Abschlusstraining am Donnerstag könnte für Österreich-Export Michael Gregoritsch schlimme Folgen haben. Wie deutsche Medien, darunter der "kicker", berichteten, musste er das Training abbrechen. Es droht ein wochenlanger Ausfall, sollte sich die Befürchtung eines Bänderrisses im Sprunggelenk bestätigen.