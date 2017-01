Nach Rauswurf bei St. Pölten Rapid Wien holt Andi Dober nach Hause

"Kader bleibt, wie er ist" Rapid-Sportchef Bickel schließt Neuzugänge aus

Wie eine MR-Untersuchung am Dienstag ergab, zog sich der Innenverteidiger bei einem brutalen Foul einen Außenbrandriss im linken Knöchel zu. Allerdings muss der Verteidiger nur einige Tage pausieren, kann Mitte Februar wieder ins Training einsteigen.Somit wird es bei Grün-Weiß am letzten Tag des Transferfensters keine Zugänge mehr geben. Stattdessen wurde auf der überbesetzten Tormann-Position gehandelt. Paul Gartler - Nummer drei hinter Strebinger und Novota - wird bis Saisonende an den SV Kapfenberg verliehen. Der 19-Jährige wird ins Trainingslager der "Falken" nach Rovinj nachreisen. Gartlers Vertrag bei den Hütteldorfern läuft bis 2018.