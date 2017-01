Unfassbarer "Elfmeter" Dieses kuriose Eigentor sorgt in der Türkei für Aufsehen

Wie in einem Video zu sehen ist, gibt es zunächst Eckball für die in Rot spielenden Rumänen und der Schiri pfeift plötzlich zur Verwunderung aller Elfmeter. Die Entscheidung ist dermaßen unnachvollziehbar, dass der Schütze dem Torwart den Ball einfach in die Arme rollt.Doch das akzeptiert der Schiedsrichter nicht und lässt den Elfmeter wiederholen. Diesmal setzt der Astra-Spieler den Ball neben das Tor. Später pfeift der Mann in Schwarz wieder Strafstoß, diesmal für die polnische Mannschaft.Aber auch diesmal weiß keiner, warum es Elfmeter gibt und auch diesmal schießt der Spieler absichtlich daneben. Das Spiel endete übrigens - mit regulären Toren - 3:1 für Pogon Stettin.