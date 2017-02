Red Bull Salzburg Millionen-Neuzugang Dabbur verlässt die Bullen wieder

Bundesliga nimmt Ermittlungen auf Skandal-Derby: "Null Toleranz gegen Böller und Gewalt"

Miese Aktion im Video Ajax-Kicker bewirbt sich für den "Ungustl des Jahres"

Der FC Barcelona steht vor dem Aus im Achtelfinale der Champions League. Paris Saint-Germain überrollte die Katalanen im Hinspiel im Prinzenpark mit 4:0 und schaffte sich damit eine ideale Ausgangslage für das Rückspiel. Angel Di Maria avancierte zum Matchwinner für die Franzosen. Mit zwei Traumtoren ebnete er den Weg zum Sieg. Julian Draxler stellte kurz vor dem Seitenwechsel auf das zwischenzeitliche 2:0. Edinson Cavani vollendete in der 72. Minute einen perfekt gespielten Konter zum 4:0.Barca war fast zur Gänze abgemeldet, bekam die PSG nie unter Kontrolle und konnte sich bei Goalie Marc-Andre ter Stegen bedanken, dass die Partie aus Sicht der Gäste nicht in einem noch größeren Debakel endete.Dortmund biss sich indes an Befica Lissabon die Zähne aus. An Torchancen hätte es nicht gemangelt, unter anderem vergab aber Pierre-Emerick Aubameyang einen Elfmeter - so blieb das Tor von Konstantinos Mitroglou das einzige im Estadio da Luz. Benfica besiegte den BVB mit 1:0.