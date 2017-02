Alle Ergebnisse im Überblick

Burgstaller verwertete früh einen Abpraller nach einem Freistoß von ÖFB-Teamkollegen Alessandro Schöpf. Youngster Max Mayer Joker Klaas Jan Huntelaar sorgten für einen deutlichen 3:0-Erfolg. ManUniteds Heimsieg gegen Saint-Etienne wurde zur großen Ibra-Show. Der Superstar traf per Freistoß, per Elfer und aus dem Spiel heraus.FK Krasnodar - Fenerbahce Istanbul 1:0Astra Giurgiu - KRC Genk 2:2AZ Alkmaar - Olympique Lyon 1:4Gladbach - Fiorentina 0:1Celta Vigo - Schachtar Donezk 0:1Rostow - Sparta Prag 4:0KAA Gent - Tottenham Hotspur 1:0Ludogorez - Kopenhagen 1:2Piräus - Osmanlispor 0:0Athletic Bilbao - APOEL Nikosia 3:2Villarreal - AS Roma 0:4Hapoel Be'er Sheva - Besiktas 1:3Legia Warschau - Ajax Amsterdam 0:0Manchester United - Saint-Etienne 3:0PAOK - Schalke 0:3RSC Anderlecht - Zenit St. Petersburg 2:0