WHAT AN AMAZING GOAL!!! SUNDERLAND 0-2 STOKE, ARNAUTOVIC AGAIN, JUST WATCH THE FOOTBALL??? pic.twitter.com/Z9CIAL8ZA9

Arnautovic brachte die "Potters" beim Tabellen-Vorletzten bereits in der zwölften Minute in Front, staubte im Strafraum ab. Sieben Minuten später kam dann "Arnies" großer Auftritt. Der ÖFB-Teamspieler leitete das vorentscheidende 2:0 selbst ein, kombinierte sich mit zwei One-Touch-Doppelpässen in den Strafraum und ließ mit dem präzisen Abschluss Keeper Mannone keine Chance. Nach Crouchs 3:0 erzielte Defoe (40.) den Ehrentreffer.Stadtrivale Tottenham Hotspur feierte ohne Kevin Wimmer, der nicht im Kader stand, einen klaren 4:0-Kantersieg über West Bromwich. Dabei geigte Stürmer Harry Kane groß auf, erzielte einen Triplepack. Der englische Teamstürmer traf in der 12., 77. und 82. Minute. Gareth McAuley stellte mit einem Eigentor nach Erikson-Abschluss in der 26. Minute zwischenzeitlich auf 2:0.Den Erfolg mussten die Spurs jedoch teuer bezahlen. Innenverteidiger Jan Vertonghen musste angeschlagen und unter Tränen ausgewechselt werden. Das könnte Wimmer in die Stammformation bringen.Mit dem gleichen Ergebnis wie die Spurs feierte auch Nordlondon-Rivale Arsenal einen Sieg. Bei Swansea City besorgten Giroud, Sanches und Eigentore von Cork und Neughton den 4:0-Endstand.