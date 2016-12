Bayern-Banner gegen RB Leipzig Klicken Sie sich durch die Fotoshow! (Foto: Imago)

"Das bisher beste Spiel unter mir", sagte Coach Ancelotti. Für Leipzig hingegen war es eine Lehrstunde. "Aus der wir lernen", stellt Trainer Hasenhüttl klar. "Wir gehen erhobenen Hauptes in die Winterpause." Auch Stadiongast Didi Mateschitz ließ sich die gute Laune nicht nehmen – weder vom Resultat noch von derben Fan-Spruchbändern Seine Vorgabe für 2017: "Minimalziel ist ein Europacupplatz." Fix: Leipzig spielt auch künftig in der Red-Bull-Arena. Mateschitz kaufte das Stadion, will die Zuschauer-Kapazität mittelfristig von 42.500 auf 57.000 erweitern.