This angle of the Mkhitaryan goal will make you truly appreciate how brilliant it was (via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/e5wYxBVaPf — Cristian Nyari (@Cnyari) 26. Dezember 2016

Mkhitaryan's scorpion kick goal against Sunderland today. #MUFC pic.twitter.com/dvLjPsLnB5 — Man Utd Update (@MufcDevilUpdate) 26. Dezember 2016

Auch ohne den gesperrten Topscorer Diego Costa kann Chelsea gewinnen. Am traditionellen Boxing Day setzten sich die Blues im Heimspiel gegen Bournemouth mit 3:0 durch. Pedro im Doppelpack und Eden Hazard sprangen für den bulligen Sturmtank ein. Hazard erzielte sein 50. Premier League-Tor für Chelsea und ist somit erst der sechste Mann, dem das gelingt. Chelsea ist nach wie vor Tabellenführer.David Moyes kehrte mit Sunderland an seine alte Wirkungsstätte Old Trafford zurück. Beim Gastspiel des Ex-Trainiers gab es aber von Manchester United keine Geschenke, die Red Devils siegten mit 1:0, Blind brachte United nach Ibrahimovic-Vorlage in Führung, Ibrahimovic selbst sorgte für die 2:0-Vorentscheidung. Der eingewechselte Mkhitaryan stellte mit einem sensationellen Flug-Ferserl auf 3:0, Borini gelang noch das Ehrentor zum 3:1.Arsenal tat sich gegen ein extrem defensives West Bromwich Albion im Emirates Stadium unheimlich schwer. Die Gunners kamen durch den dichten Abwehrwall erst zu Beginn der zweiten Hälfte halbwegs durch, als Alexis Sanchez die Stange traf. Arsene Wenger warf alles nach vorne und Giroud erlöste Arsenal per Kopf zum 1:0 in der 87. Minute.Einen bitteren Boxing-Day gab es für Leicester City: Ohne den gesperrten Christian Fuchs gab es eine 0:2-Heimniederlage gegen Everton. Sebastian Prödl holte bei Watfords 1:1 gegen Crystal Palace den Elfmeter zum Ausgleichstreffer heraus