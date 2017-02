Ein schwerer Brocken Mit diesem Fußball-Schwergewicht bekommt es Arsenal zu tun

Kurz vor Ende des Winterfensters machte ein junges ÖFB-Juwel einen großen Karriereschritt. Arnel Jakupovic verabschiedete sich von der Insel und wechselte mit 18 Jahren zum Serie-A-Klub Empoli. Jakupovic kickte seit 2015 für den Nachwuchs des Premier-League-Klubs Middlesbrough, trainierte zuletzt auch regelmäßig bei den Profis mit. Für Einsätze in der Elite-Liga reichte es für den österreichischen Nachwuchs-Teamspieler aber nicht. Deshalb wagte er nun den Wechsel und sucht in Italien sein Glück.Für eine kolportierte Summe von einer Million Euro soll sich Empoli seine Dienste gesichtert haben. Diese hohe Summe ist nicht aus der Luft gegriffen, schließlich handelt es sich um Österreichs wohl größte Stürmer-Hoffnung. In der Vorsaison lehrte der Austria-Wien-Sprössling in der englischen U23-Premier-League der Konkurrenz das Fürchten. 12 Tore in 15 Liga-Einsätzen sprechen eine deutliche Sprache. Damit errang er die Torjäger-Krone und wies Talente der Top-Klubs wie Arsenal, ManUnited, ManCity, Tottenham und Liverpool in die Schranken.Auch in den ÖFB-Nachwuchsteams hat er mehrfach seinen Torriecher unter Beweis stellen können. 11 Tore in 13 U19-Einsätzen. Ein Tor in seinem bisher einzeigen Einsatz für die U21. Nun will er im Profifußball den Durchbruch schaffen. Empoli liegt derzeit auf dem 17. Rang der Serie A, nur eine Position vor den Abstiegsplätzen. Jakupovic' neuer Vertrag läuft bis Sommer 2021.