Getting ready for 2017 ?? #da27 pic.twitter.com/kdrrxa1U69

David Alaba Graffiti David Alaba signiert das Kunstwerk und trifft die Sprayer und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. (Foto: Helmut Graf)

"Was ist das für ein Land" Alaba-Vater George wettert gegen Österreich

Konzert von MHD in München Alaba, Ribery und Sanches heizten bei Rap-Konzert ein

Verganenen Freitag postete auch ÖFB-Star David Alaba ein Snapchat-Video hinterm Steuer und stellte es auch auf seine Twitter und Facebook-Seite. Ab der Minute 1:06 sieht man, wie der Wiener mit seinem Handy im Auto hantiert und sich filmt.Die deutsche Verkehrswacht zeigte sich wenig erfreut, kritisierte in der "Bild" den Trend: "Prominente haben als Vorbilder eine besondere Verantwortung. Solche Fotos vermitteln den Anschein, als sei die Nutzung des Smartphones während der Fahrt etwas Normales."Was die deutschen Kollegen nicht wissen: Während das Video gedreht wurde, war Alaba in Wien unterwegs. Und zwar auf der Reichsbrüche stadteinwärts. Der Beweis: Im Video ist eindeutig die Kirche am Mexikoplatz (Leopoldstadt) zu sehen. Also kein Fall für die deutsche Verkehrswacht, aber vielleicht für die heimische Polizei.