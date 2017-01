Bastian Schweinsteiger goal vs Wigan 4-0 pic.twitter.com/SfnSgfHR9M #MUFC

Beim klaren 4:0-Erfolg der "Red Devils" im FA Cup setzte der 32-Jährige mit einem spektakulären Seitfallzieher den Schlusspunkt. Bereits das 1:0 durch Fellaini hatte "Schweini" per Maßflanke vorbereitet. Der Deutsche stand erstmals seit Jänner 2016 wieder in einer ManUnited-Startformation.Nach dem Spiel folgte die die Beförderung von Star-Coach Jose Mourinho, den der 32-Jährige mit seiner Leistung sichtlich beeindrucken konnte. "Ich denke, er ist jetzt glücklich. Er bleibt bei uns und wird auf der Liste für die Europa League stehen", so der Portugiese nach dem Spiel.