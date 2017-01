Goldtor in der Nachspielzeit Traum-Debüt! Guido Burgstaller schießt Schalke zum Sieg

Mysteriöse Aktion in Frankreich Video: Warum gab es für diese Szene die gelbe Karte?

Bereits in der fünften Minute musste der Innenverteidiger außerhalb des Platzes am Oberschenkel behandelt werden. Drei Minuten später kam dann die Auswechslung. Für Dragovic kam Jonathan Tah ins Spiel. Die "Werkself" ließ sich davon nicht beeindrucken, Ömer Toprak brachte die Leverkusener in der zwölften Minute in Front. Calhanoglu besiegelte mit einem Doppelpack (38./Elfmeter und 88.) den Sieg.ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger spielte bei der Elf von Roger Schmidt im zentralen Mittelfeld durch. Durch den Sieg arbeitete sich die "Werkself" auf den achten Tabellenplatz vor.