Das sogenannte "Diving" ist auf der Insel verpönt. Spieler, die wie Schwalben über den Rasen fliegen, können sich damit auch Pfiffe und Buh-Rufe einhandeln. Umd möglicherweise bald auch eine Sperre. Denn laut einem Bericht der "Times" plant die FA Schwalben, die zu Freistößen oder Elfmeter führen, mit Sperren zu ahnden.Ein Vorbild dafür gibt es bereits in Schottland. Dort werden Spieler, die ihrem Team durch eine Schwalbe einen Vorteil verschafft haben, für zwei Partien gesperrt. Die Sanktionen werden anhand von TV-Bildern nach den Matches ausgesprochen.Aktuell wird in England - genauso wie in Österreich - die vorsätzliche Täuschung des Schiedsrichters durch eine Schwalbe mit einer gelben Karte geahndet.