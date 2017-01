ManCity schlittert in Debakel Ibrahimovic rettet Manchester United gegen Liverpool

Gerüchteküche brodelt Geht Andreas Ivanschitz nach Tschechien?

Lustige Szene in der Premier League Chelsea-Coach Conte nascht vom Kuchen eines Reporters

Und das auf hochdramatische Art und Weise. Denn Cristiano Ronaldo hatte den Tabellenführer plangemäß in der 67. Spielminute in Front gebracht, ehe in den letzten Spielminuten die Wende kam. Ausgerechnet der ehemalige Sevilla-Kicker Sergio Ramos erzielte per Eigentor den Ausgleich (85.). Den Siegtreffer erzielte Steven Jovetic in der 92. Minute.Damit ist auch das Titelrennen wieder spannend, denn Sevilla rückte durch den Sieg bis auf einen Zähler an die "Königlichen" heran. Wiederum nur einen Zähler dahinter liegt der FC Barcelona.