Sportbilder des Monats - Jänner 2017 15. Jänner: So sehen Siegerinnen aus! Christine Scheyer holte sich in Altenmarkt-Zauchensee sensationell den Abfahrtssieg (Foto: GEPA pictures)

Der 21-Jährige kommt nach Ablauf der Saison von Werder Bremen nach Hoffenheim, unterzeichnete einen Vertrag bis 2021. Grillitsch Kontrakt an der Weser läuft mit Saisonende aus.Der Mittelfeldspieler hatte einige Angebote vorliegen. "Am Ende waren es die Perspektiven, die mir die Entscheidung für einen Wechsel zum TSG leicht gemacht haben", erklärte Grillitsch auf der Vereins-Homepage. In den nächsten Wochen will sich die ÖFB-Hoffnung weiter auf Werder Bremen konzentrieren: "Ich will schnellstmöglich wieder fit werden und mithelfen, dass wir unsere Saisonziele erreichen."Für TSG-Direktor Andreas Rosen war Grillitsch "ein absoluter Wunschspieler fürs zentrale Mittelfeld. Wir sind froh, ihn so früh binden zu können."