Anstatt um das internationale Geschäft zu kämpfen versinkt Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga immer mehr im Mittelmaß. Das könnte Trainer Roger Schmidt bald seinen Job kosten. Die deutsche "Bild Zeitung" berichtet, dass er am kommenden Samstag beim Spiel gegen Frankfurt bereits zum Siegen verdammt sei. Er stehe unmittelbar vor dem Aus.



Zuletzt setzte es gegen den ebenfalls krisengebeutelten HSV eine bittere 0:1-Niederlage. Mehr Spiele dieser Sorte kann sich der ehemalige Coach von Red Bull Salzburg wohl nicht mehr erlauben. Nachdem die Werkself vorige Saison noch den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Champions League erreichte, hinkt der Verein deutlich hinter den Erwartungen her. Leverkusen ist derzeit Neunter.



Für das österreichische Trio in Diensten des Bundesligisten könnte daher ein Umbruch bevorstehen. Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan kicken bei Leverkusen, haben aber alle keinen einfachen Stand. Baumgartlinger ist kein unumstrittener Stammspieler. Özcan hütet nach seinem Ingolstadt-Abschied nur die Bank. Dragovic ist derzeit verletzt, eine Muskelverletzung zwingt ihn zu einer Pause. Wenn er fit war, spielte er aber zumeist.



Verrückte Aufnahmen Wenn ein Flitzer den regulären Ausgleich erzielt