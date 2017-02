Dortmund rutscht aus Leipziger Heim-Debakel gegen den HSV

In der 41. Minute nahm Burgstaller ein hohes Bentaleb-Zuspiel mit der Brust an und netzte eiskalt zur Führung für Königsblau ein. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Goretzka in der 62. Minute zum 2:0.Durch den siebten Saisonsieg rückten die Schalker auf den elften Tabellenplatz vor. Die Hertha verpasste den Sprung auf Platz drei.