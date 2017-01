Lustige Szene in der Premier League Chelsea-Coach Conte nascht vom Kuchen eines Reporters

Traumtor im Video Arnautovic-Doppelpack bei Stoke-Sieg

Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic bei der Ankunft am Flughafen im August 2003 im Rahmen des Champions League Qualifikations Spiels GAK Graz vs. Ajax Amsterdam ... (Foto: Dominic Ebenbichler)

Dabei hatte James Milner die Gäste in der 27. Minute vom Elfmeterpunkt in Front gebracht. Zuvor wurde ein Handspiel von Paul Pogba im Strafraum geahndet. Erst mit der Hereinnahme von Wayne Rooney zur Halbzeitpause kam die Mourinho-Elf besser ins Spiel und wurde in der 84. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic beförderte den Ball nach Valencia-Hereingabe in die Maschen.Durch das Remis büßte die Elf von Jürgen Klopp einen Platz ein, wurde von den punktgleichen Tottenham Hotspurs nur aufgrund der Tordifferenz überholt. Die "Red Devils" bleiben Sechste.Im zweiten Duell Liverpool gegen Manchester feierte der FC Everton einen 4:0-Kantersieg über Manchester City. Trotz 70 Prozent Ballbesitz musste die Elf von Pep Guardiola in der 34. Minute den ersten Gegentreffer durch Romelu Lukaku hinnehmen. Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Kevin Mirallas (47.). In der Schlussphase besorgten Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (94.) den Endstand. Dadurch rutschten die "Citizens" auf den fünften Tabellenplatz zurück.